Coop a sostegno delle cantine locali, hanno partecipato anche Arrigoni e Cinque Terre

La Spezia - Successo oltre le attese per l’iniziativa di valorizzazione delle cantine locali promossa da Coop Liguria, tra giugno e agosto, in collaborazione con 12 vitivinicoltori liguri e del Basso Piemonte: proponendo le proprie bottiglie in Coop a prezzo scontato, i produttori sono riusciti a triplicare le vendite, sopperendo in parte alle perdite che avevano registrato durante il lock down per la chiusura forzata di bar e ristoranti.

I produttori coinvolti sono: Donne della Torre (Albenga); I Turri (Cremolino); Cantina Cinque Terre (Riomaggiore); Cantine Bregante (Sestri Levante); Viticoltori Ingauni (Ortovero); Bellati (Acqui Terme); I Castelli (Bolano); Teo Costa (Castellinaldo); San Dalmazio (Albenga); Cooperativa Riviera dei Fiori (Dolceacqua); Arrigoni (La Spezia); Azienda agricola Punta Crena (Varigotti).

“Con il consueto approccio collaborativo che ci contraddistingue – spiega il vice Presidente e Direttore Commerciale di Coop Liguria Gianni Trovato – abbiamo cercato, assieme ai produttori, una soluzione che permettesse loro di far conoscere i propri prodotti a una platea più ampia di consumatori, offrendoli scontati e valorizzando l’iniziativa in tutti i nostri punti vendita e sui nostri mezzi di comunicazione. La risposta è stata ottima e ha permesso a molte di queste imprese, che sono tutte locali e a conduzione familiare, di risollevarsi dopo i danni pesantissimi che hanno subito a causa del lock down”.

Un’ennesima attenzione, da parte di Coop Liguria, alle imprese del territorio, i cui prodotti hanno massima evidenza nei punti vendita della Cooperativa.

“La relazione con le imprese del territorio è parte integrante della nostra missione sociale – prosegue Trovato – come conferma il valore elevatissimo degli acquisti che Coop, tramite Coop Consorzio Nord Ovest, effettua ogni anno in Liguria: nel 2019, ad esempio, questi acquisti hanno superato i 63 milioni di euro. Alcune imprese liguri, inoltre, negli anni sono diventate fornitori di Coop Italia, producendo in Liguria alcuni prodotti venduti su tutto il territorio nazionale con il marchio Coop: queste 10 imprese, nel 2019, hanno fatturato con Coop Italia ben 58 milioni di euro.

Per far conoscere questi numeri e offrire una vetrina alle imprese locali, anche quest’anno abbiamo previsto l’iniziativa “Prodotti in Liguria. Il buono del nostro territorio”, che da oggi e fino al 23 settembre offre a prezzo scontato del 20% i prodotti di 119 produttori liguri. Un’iniziativa che non è solo promozionale, perché il volantino che la illustra racconta storia, valori e peculiarità di tutte le imprese coinvolte, che condividono i principi cui si ispira da sempre la cooperazione di consumatori: controllo puntuale delle filiere, attenzione alla sostenibilità dei processi, tracciabilità dei prodotti, massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori.

L’impegno a valorizzare e – quando serve – supportare le imprese locali fa parte da anni del nostro modo di lavorare, ma assume un rilievo ancora più grande oggi, alla luce della congiuntura economica che stiamo vivendo: i distributori possono contribuire a promuovere le produzioni di qualità, che creano valore e occupazione sul territorio. Come Coop Liguria lo facciamo da sempre e, essendo anche una grande organizzazione di consumatori, creiamo occasioni di incontro tra produttori e consumatori, per aiutare questi ultimi a conoscere la storia, la passione e il lavoro che c’è dietro a ogni prodotto di eccellenza. Grazie a questi impegni, i nostri Soci e clienti apprezzano i prodotti locali, le cui vendite, nel 2020, sono in crescita del 2,36%, nonostante le difficoltà generate dall’emergenza Covid”.