Coop Liguria estende il servizio di prenotazione CoD@Casa per l’accesso ai punti vendita senza attese

La Spezia - Importante estensione per il servizio di prenotazione dell’accesso a supermercati e ipermercati CoD@Casa, che Coop Liguria, prima impresa distributiva in Italia, ha lanciato già a fine marzo. Da oggi il servizio è attivo in tutti i 7 ipermercati di Coop Liguria e in 21 supermercati: quelli genovesi di Corso Europa, Corso Gastaldi, via del Mirto, Val Bisagno, Piccapietra, Zerbino, Antonio Negro, Fiumara (dal 5 maggio), Pegli e Sestri Ponente; quelli spezzini di viale Amendola e via Saffi; quelli di Imperia, Sanremo, Finale Ligure, Vado Ligure Molo 8.44, Varazze, Arenzano, Chiavari, Rapallo e Sestri Levante. Sviluppata gratuitamente da Sopra Steria, leader europeo della trasformazione digitale, sulla piattaforma messa a disposizione da Salesforce, l’applicazione CoD@Casa permette di prenotare in anticipo il giorno e

la fascia oraria in cui si andrà a fare la spesa, con intervalli di mezz’ora in mezz’ora.



Chi sceglie questa opzione, che permette a Coop Liguria di contingentare ancora più puntualmente ed efficacemente gli ingressi, per garantire a Soci e clienti una spesa sicura, non dovrà più fare la coda e godrà di una corsia di accesso preferenziale. Per prenotarsi è sufficiente digitare questo url https://codacasa.force.com/CoDaCasa/s/ oppure inquadrare il QR code presente sulle locandine affisse nei punti vendita dove il servizio è attivo. Al primo accesso, all’utente verrà richiesto di registrarsi, scegliere una password e autorizzare Coop Liguria al trattamento dei dati personali. Il cliente potrà poi scegliere il punto vendita preferito da un elenco a cascata e selezionare il giorno e la fascia oraria in cui intende fare la spesa. Una volta completata la prenotazione, riceverà una conferma via mail, da presentare all’addetto che presidia l’ingresso del negozio, in forma cartacea o direttamente sul cellulare. Per chi non ha dimestichezza con l’informatica, è prevista la possibilità di effettuare la prenotazione per telefono, al numero 010 9139500, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18. Chiaramente rimane possibile accedere a tutti i negozi con le consuete modalità, cioè mettendosi in coda.