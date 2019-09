Conviene sottoscrivere un’offerta combinata luce e gas?

La Spezia - Molte persone che alla ricerca di un risparmio sulle proprie forniture energetiche si domandano se effettivamente sottoscrivere un unico contratto luce e gas con lo stesso fornitore possa essere più o meno conveniente rispetto alla sottoscrizione di due contratti distinti, per l’energia elettrica e per il gas. È evidente che un’offerta combinata fa risparmiare tempo grazie alla semplificazione delle pratiche burocratiche ma… fa risparmiare anche del denaro, come avviene con tutte le offerte di Iren per la luce e per il gas?



Per poter rispondere a tale quesito, non possiamo che compiere un piccolo passo indietro e rammentare che entrambi i mercati sono oggi in libera concorrenza, contrariamente a quanto avveniva in passato. La liberalizzazione del mercato elettrico è in particolar modo iniziata con il c.d. decreto Bersani del 1999, in attuazione di una precedente direttiva comunitaria, mentre la liberalizzazione del mercato del gas è un po’ più recente, considerato che è frutto del c.d. decreto Letta, anch’esso sollecitato dalle disposizioni di una precedente diretta comunitaria.



In ogni caso, entrambi i mercati oggi sono “liberi”, nel senso che con i rispettivi provvedimenti si è stabilita la liberalizzazione delle attività di trasporto, di dispacciamento, di importazione, di vendita e di distribuzione del gas naturale. Prima, invece, in Italia c’era una condizione di monopolio che, in sostanza, limitava ogni possibilità di competizione tra gli operatori di settore.



Chiarito quanto sopra, c’è da domandarsi se effettivamente queste tariffe dual luce + gas convengano o meno veramente.



La risposta è… dipende! Come abbiamo avuto modo di accennare qualche riga fa, ricorrendo alle offerte luce e gas di Iren il risparmio è efficacemente garantito dalla predisposizione di tariffe molto competenti, sotto la media di settore. Non sempre è però così: molti operatori non garantiscono la stessa convenienza nelle loro offerte combinate, impedendo così all’utente la possibilità di avvicinarsi alle offerte luce e gas migliori del mercato.



Per poter avere la ragionevole certezza di sottoscrivere un contratto conveniente, la migliore soluzione è quella di effettuare un confronto tra le varie alternative, partendo però da un’auto-analisi delle proprie caratteristiche di consumo, e dell’attuale costo energetico.



A quel punto sarà molto più facile cercare di capire quanto possa essere ampio il margine di risparmio conseguibile mediante le nuove offerte di destinazione. Si tenga conto che, in termini più generici, gli operatori che propongono un’offerta combinata tra luce e gas di norma sono in grado di incentivare tale maggiore fidelizzazione ai propri servizi mediante la previsione di uno sconto che, a volte, può anche essere particolarmente rilevante.



Insomma, l’abbinata luce – gas con un unico fornitore è spesso un’arma vincente per poter risparmiare, ma bisogna pur sempre effettuare un’attenta valutazione sulle tariffe e sui costi effettivi del servizio proposto. Confrontarsi con un unico interlocutore è piuttosto favorevole, perché indubbiamente si può risparmiare del tempo, ma è naturalmente opportuno avvicinarsi a questa scelta con maggiore consapevolezza, evitando di cadere nella tentazione di non approfondire le condizioni di fruizione del servizio dual luce e gas.