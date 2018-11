Contship ospita la delegazione di Zhuhai

La Spezia - Venerdì 26 ottobre una delegazione dalla città cinese di Zhuhai, capoluogo della provincia del Guangdong, è arrivata alla Spezia per una due-giorni di visite e incontri. Cinque in tutto i membri della delegazione cinese, Mr. Guan Yingyan, Vice direttore generale del Comitato permanente del Congresso del Popolo di Zhuhai; Mr. Gao Ping, Direttore dell'Istruzione, Scienza, Cultura, Salute, Affari esteri, Affari cinesi d'oltremare, Commissione affari religiosi del Comitato permanente del Congresso del Popolo; Mr. Qiu Weiqing, Vice Consulente dell'Ufficio Affari Esteri; Mr. Guo Hongcai, Presidente della Scuola Professionale 'First Vocational School' e Ms. Xiao Shiting, Interprete presso l'Ufficio Affari Esteri.



Nell’ambito della fitta agenda del tour, la delegazione è stata accolta presso il terminal Contship dove ha potuto seguire una presentazione del General Manager Antonio Testi e scoprire di più sull’attività del terminal LSCT e del Gruppo Contship Italia, impegnati da diversi anni in oriente in una campagna di business development, rivolta agli esportatori e agli operatori logistici asiatici. Con un sito corporate tradotto in lingua cinese, un nuovo profilo ufficiale WeChat e Roadshow annuali, Contship continua a dialogare con gli stakeholder in estremo oriente, per promuovere i vantaggi legati all’opzione Southern Gateway e l’utilizzo delle soluzioni logistiche intermodali integrate offerte dal Gruppo.