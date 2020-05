Contributi a fondo perduto per misure anti-Covid, un webinar con Confindustria

La Spezia - Mercoledì, 13 maggio alle 10 Confindustria La Spezia, in collaborazione con FI.L.S.E. S.p.A. organizza un webinar sul nuovo bando regionale 3.1.1. “Adeguamento processi produttivi delle PMI” che prevede contributi a fondo perduto per spese sostenute in misure di prevenzione Covid-19.

Ad aprire i lavori Paolo Faconti DG Confindustria La Spezia, seguiranno gli interventi di Walter Bertini e Simona Scrocca di FI.L.S.E. S.p.A.

La nuova misura regionale sostiene gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese diretti ad adeguare i processi produttivi e necessari per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus.

A titolo di esempio, sono ammissibili al contributo gli interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza, strumenti, attrezzature, e impianti atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, ecc

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile per un contributo massimo di 15.000 euro per impresa. Le domande potranno essere presentate da martedì 26 maggio.

Nel corso del webinar sarà affrontato ed approfondito il bando regionale e le procedure operative di presentazione della domanda di contributo.



Il webinar è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Per prenotare la partecipazione inviare una mail a: eventi@confindustriasp.it

Per informazioni alle imprese sul bando: Luca Cardini – Area Impresa e Innovazione Confindustria La Spezia, cardini@confindustriasp.it Tel 0187725203