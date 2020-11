Contributi a fondo perduto per le attività commerciali del centro storico

La Spezia - L’amministrazione comunale della Spezia informa che gli esercizi commerciali rientranti nella zona A o equipollente della Città, consultabile su suap.spezianet.it, possono attingere ai contributi a fondo perduto, così come illustrato nel Decreto Legge 104 del 14 Agosto 2020 ‘Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia’.

La Città della Spezia è, infatti, uno dei 29 Comuni italiani che ha i requisiti per accedere a tale misura, ossia un contributo a fondo perduto rivolto agli esercenti, attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.



Per informazioni contattare il numero 0187 727722.