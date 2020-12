La Spezia - "Una buona notizia per gli agenti e rappresentanti di commercio, nel Decreto Ristori quater sono inseriti anche loro, codici ATECO compresi tra il 46.12 e il 46.19". Lo rende noto Confartigianato la Spezia che in una nota prosegue: "Confagenti Confartigianato annuncia i contributi a fondo perduto per agenti e rappresentanti di commercio. I contributi spettano ai soggetti che alla data del 25 ottobre abbiano P.IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO sotto indicati e a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di aprile 2019. Nel frattempo il 20 novembre l’Agenzia delle Entrate ha dato il via alle domande per ottenere gli importi a cui si ha diritto, le domande potranno essere presentate sino al 15 gennaio 2021, bonifici automatici invece per coloro che avevano già ricevuto gli accrediti nell’ambito del Decreto Rilancio".