Contributi Enasarco, confermata la riduzione ai giovani

La Spezia - Confagenti Confartigianato comunica che Fondazione Enasarco ha approvato nei giorni scorsi il bilancio, che vede una crescita dei saldi positivi pur con il calo degli iscritti, e annuncia alcune modifiche al Regolamento per favorire l’iscrizione dei giovani e ampliare le prestazioni di welfare.



I bilanci preconsuntivo 2019 e previsionale 2020 hanno evidenziato entrate contributive 2019 pari a circa 1,033 miliardi di euro, che dovrebbero risalire a 1,057 l’anno prossimo. Nel 2019 il saldo della gestione è positivo per 58 milioni di euro e si prevede crescerà di 10 milioni l’anno prossimo.



Il calo degli iscritti dal 2011 di circa 4.800 unità l’anno, secondo la Fondazione, è dovuto sia alla crisi economica che forse a fenomeni di elusione contributiva.



Nell'assemblea è stato deciso di riconfermare il regime contributivo agevolato per il triennio 2021-2023 (come per il 2018-2020, agli agenti under 30 che si iscrivono per la prima volta oppure che, pur essendo già iscritti, riprendono l'attività con un nuovo incarico di agenzia dopo più di tre anni di stop.



“Una buona notizia la conferma dell'agevolazione per gli agenti under 30 – commenta il presidente di Confagenti Confartigianato, Lorenzo Mazzini – auspichiamo sia possibile un ampliamento almeno sino agli under 35 di tale agevolazione. La professione dell'agente sta cambiando notevolmente e spesso chi frequenta i corsi di formazione ha già conseguito un titolo di studio o lavorato nel settore dell'intermediazione e del marketing. Il 2020 sarà un anno importante per tutta la categoria, a livello locale ripartirà un corso di formazione per “Agente di commercio e rappresentante” organizzato da noi e a livello nazionale ci sarà il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco”.