Contratto o algoritmo? Chi sono i "riders" spezzini

La Cgil spezzina scatta un'istantanea su questa nuova figura lavorativa: "Sul territorio la maggior parte di questi lavoratori si interfaccia con le attività. Altri lavorano in base ad un'applicazione. Attenzione massima sul tema".

La Spezia - Si vedono sfrecciare di giorno e di notte in sella alle bici. Sono i riders coloro i quali portano i pasti ordinati tramite le app. In un mondo che cambia mutano, necessariamente, anche i posti di lavoro.

Se una vola la consegna a domicilio per i pasti era esclusiva delle attività che la fornivano, oggi tra applicazioni e algoritmi si può ricevere tutto: come e quando si vuole. Davanti al progresso e alle esigenze sempre in aumento da parte della clientela, per Cgil sono molti i giovani lavoratori che si trovano alle prese non con i contratti ma con degli "algoritmi" che escludono completamente le esigenze e tutelano il lavoratore.

Un'istantanea della situazione spezzina è stata fatta questa mattina alla Camera del Lavoro in Via Bologna nel corso della presentazione della tre giorni "Avanti pop" .

"Esistono due categorie di riders - ha spiegato Fabio Quaretti, Segretario di organizzazione della camera del Lavoro -. In particolare, alla Spezia, la maggior parte rientrano nelle varie formule dei contratti della ristorazione (subordinato ad esempio, ndr). Le attività che si appoggiano alle applicazioni, dunque, utilizzano i propri lavoratori. Altre formule sono quelle per le quali il lavoratore non è inquadrato in una formula di contratto subordinato. Quest'ultimo si iscrive all'app e presta la sua opera svincolato da obblighi che potrebbero essere regolamentati, appunto, da un contratto di lavoro. Questo elemento si intreccia con la garanzia del salario minimo perché si tratta di una battaglia che parte proprio dalle garanzie per i riders. E c'è la necessità di far entrare questa figura professionale all'interno dei contratti".



"Il tema - ha aggiunto Lara Ghiglione segretario generale della Camera del Lavoro - non si esaurisce solamente dal punto di vista del riconoscimento economico, anche quello salariale è fondamentale. La necessità è quella di garantire una serie di tutele e diritti partendo dal presupposto che si tratta di un lavoro per il quale si è in strada. Durante "Avanti pop" parleremo anche dell'inquadramento di queste figure nel contratto nazionale. I lavoratori di questo settore sono giovanissimi e necessitano di un riconoscimento".

"Queste persone - ha detto Luca Comiti della segreteria della Camera del Lavoro - sono costrette ad adempiere a un compito senza le giuste tutele".