Contratti a canone concordato e agevolato, siglata convenzione

La Spezia - Si è svolta l’assemblea ordinaria degli associati Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) La Spezia, durante la quale è stata presentata e siglata la convenzione fra le associazioni provinciali Fiaip, Confabitare ed Assocasa. Grazie all’accordo, gli associati Fiaip possono usufruire di vantaggi a livello economico e servizi, primo fra tutti l’opportunità di proporre ai propri clienti i contratti a canone concordato e agevolato, depositati presso tutti i Comuni della Provincia della Spezia. Durante i lavori svoltisi nella sede di via del Popolo di Confabitare La Spezia, la Presidente Fiaip La Spezia Valeria Ricci ha relazionato riguardo le attività dell’anno in chiusura, a partire dall’andamento del tesseramento 2019, per continuare parlando del lavoro svolto e del percorso formativo effettuato dal Collegio Provinciale, oltre a ripercorrere tutte le nuove azioni che la Fiaip mette in campo ogni giorno a difesa della categoria.



Spazio anche ad un accenno ai progetti per il 2020, illustrati di fronte agli associati e al Presidente Regionale Fiaip Liguria Matteo Montanari. Grande l’interesse dei numerosi partecipanti verso il corso riservato agli associati Fiaip, intitolato “Modalità operative per canoni concordati”, in cui il Presidente Provinciale di Confabitare (Associazione della Proprietà Immobiliare) Alberto Scaletti ha illustrato i molteplici vantaggi di tali contratti e, di seguito, le modalità pratiche per la stipula degli stessi. In rappresentanza dell’Assocazione dell’Inquilinato Assocasa La Spezia, il Segretario Provinciale Alessandra Gazzotti, che insieme ad Alberto Scaletti e a Valeria Ricci ha firmato la convenzione. I dirigenti delle Associazioni hanno espresso viva soddisfazione per la sinergia raggiunta.