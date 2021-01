Consentite le vendite promozionali prima dei saldi in Liguria, Confartigianato illustra le modalità

La Spezia - "La giunta regionale visto il drastico calo degli acquisti pre natalizi e l'obbligo di chiusura nei giorni festivi e prefestivi, ha eliminato il divieto delle #venditepromozionali dal 1 gennaio 2021 al 28 gennaio 2021 (ferme restando le date dei saldi invernali che inizieranno venerdì 29 gennaio e termineranno il 15 marzo)". E' quanto si legge in una nota diffusa sui social da Confartigianato la Spezia che prosegue: "Vista la situazione di emergenza ed in considerazione del fatto che il 31 dicembre e 1, 2 e 3 gennaio 2021 tutti gli esercizi commerciali sono stati chiusi per decreto, gli operatori interessati alle vendite promozionali potranno esporre il cartello obbligatorio a partire dal giorno 4 gennaio 2021, stessa data dalla quale potranno essere effettuate tali vendite. Per ulteriori info Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286654.