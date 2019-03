Consegnati i contributi per le imprese che hanno assunto

La Spezia - Consegnati stamani presso la sala corsi di Confartigianato i contributi Eblig per le assunzioni e la maternità. All'incontro erano presenti il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, Roberto Bongi, CGIL, Antonio Varini, UIL, Ottavio Montaresi, Area Paghe Confartigianato. L'Eblig è l'Ente bilaterale ligure costituito nel 1994 per rispondere alle esigenze di mutualità e di solidarietà nel settore artigiano. È un importante organismo paritetico che traduce in fatti reali gli accordi tra le Associazioni Artigiane della Liguria Confartigianato, Cna., Casa e Claai e le Organizzazioni Sindacali regionali CGIL, CISL, UIL.



Le aziende che pagano i contributi all'Eblig nelle buste paga dei dipendenti (un obbligo contrattuale per tutte le aziende artigiane) possono beneficiare di interventi di solidarietà per la tutela della professionalità aziendale in caso di calamità naturali, come avvenuto con l'alluvione, oppure di finanziamenti finalizzati alla difesa, alla promozione dell'occupazione e al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti nell'artigianato, o per interventi finalizzati alla promozione dell'informazione e della formazione di base per le imprese e i lavoratori sui problemi dell'ambiente e della sicurezza. Stamani un gruppo di aziende spezzine hanno potuto verificare l'utilità della bilateralità beneficiando di un assegno a favore delle assunzioni e delle maternità.



Le aziende che hanno ricevuto il contributo Eblig sono: Gold Hair di Arena Teresa, Elisa Federzoni, Feral, Itel Service di Elisa Lorieri, Dolce Vita di Lipona, Oriental Car, C.A.T. Elettronica di Rita Guelfi, Positive Going di Davide Buselli & C., Giampaolo Stefani, More Lucky Italia di Morlacchi, Fratelli Frigi di Silvio e Sergio Frigi, Pasticceria caffetteria Dolci Magie 6 C., FP NAV, 2K Studio di Marika Salatino, Zeta Nautica di Roberto Zampollini, Levante Ascensori, Luisella Luciani, REX NAVI.



Confartigianato La Spezia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori ricordano che le aziende possono inoltrare domande di contributo per incremento e mantenimento occupazione, sicurezza sul lavoro e adeguamento impianti, maternità; eventi eccezionali e calamità naturali; infortuni professionali, infortuni extraprofessionali. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello Eblig presso Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286640.