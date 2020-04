Consegna a domicilio prodotti dolciari, come le colombe pasquali

La Spezia - La Pasqua del 2020 sarà diversa e sicuramente la ricorderemo lungo. Inutile dire che le attività di produzione agroalimentare artigianali sono tra le più colpite in questo difficilissimo momento. L’unica formula con cui è consentito continuare il proprio lavoro è tramite la consegna a domicilio. Spesso, però, aprire un piccolo laboratorio artigianale è improduttivo a fronte della necessità di garantire un servizio adeguato o del numero delle vendite realizzate solo su prenotazione. Tuttavia, ci sono delle attività che hanno scelto di garantire le proprie produzioni d’eccellenza ai loro clienti e, mai come in questo momento, è importante tramite le nostre scelte sostenerle.



Tra queste attività ci sono anche delle pasticcerie artigianali che hanno deciso per le festività pasquali di garantire le loro produzioni su diretti ordini dei propri affezionati clienti e consegne a domicilio. Per questo motivo è utile informarsi tramite la Cna, i servizi comunali e le app specifiche di chi si è organizzato per garantire le proprie produzioni e consegnarle a casa dei clienti.



Cna Agroalimentare La Spezia ricorda che, a tutela sia dei produttori che degli utenti, la consegna a domicilio può essere effettuata solamente se vengono rispettati i criteri igienico-sanitari e le distanze di sicurezza al momento della consegna, e che deve anche essere mantenuta la catena del caldo-freddo, a seconda del tipo di alimento che viene trasportato. Non rinunciamo al gusto e al valore dei prodotti artigiani, soprattutto in questo momento in cui chi li realizza è costretto a compiere enormi sforzi economici, con una grande preoccupazione verso il proprio futuro aziendale.



L’unica cosa che dobbiamo fare è restare a casa, in totale sicurezza, informarci su chi realizza il servizio e attendere la consegna dell'ordine. Ritrovare un gusto amato è un piccolo regalo che possiamo concederci e scegliere con più consapevolezza il valore di un prodotto artigiano, oggi e tanto più nel nostro futuro, sarà una nuova responsabilità a cui saremo chiamati per sostenere i nostri prodotti, i nostri piccoli artigiani e la nostra economia. Per informazioni su le pasticcerie artigianali che garantiscono produzione e consegna a domicilio Cna è a disposizione tramite tel 0187598074 mail sindacale@sp.cna.it