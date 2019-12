Conoscere la storia della città per raccontarla ai turisti

La Spezia - La formazione teorica e pratica è importante, anche per gli operatori turistici locali. Conoscere il territorio e la sua storia non è solamente bello, ma è anche molto utile per poter fornire informazioni e spunti per visite di carattere culturale agli ospiti delle strutture ricettive, dei ristoranti e dei locali.

Per questo Confesercenti La Spezia organizza un “Corso di storia della città della Spezia e del suo territorio - Lezioni di approfondimento sulla vita, la storia e l'espansione urbana della nostra città dai suo primo nucleo medievale ai giorni nostri”. Si tratta di una serie di incontri che saranno tenuti dall'architetto Andrea Massalongo Leoni, presidente di Aigo Confesercenti, titolare del Residence Levante e autore di libri sulla storia e sull'urbanistica cittadina (“Le mille e una fabbrica. L'industria della memoria” e “Settant'anni di Istituto autonomo case popolari alla Spezia”), per riscoprire l'evoluzione della città dal centro abitato del '200 a quello attuale attraverso le tappe più importanti quali l'espansione verso mare e la città “militare”.



L'iniziativa è rivolta agli operatori del settore turistico e, in particolare, a quelli del comparto ricettivo alberghiero ed extra alberghiero ed ai loro collaboratori.

“La crescita qualitativa dei servizi turistici e delle strutture – spiega Fabrizio Capellini, responsabile sindacale di Confesercenti – passa anche attraverso lo sviluppo della cultura e della conoscenza, da parte degli operatori, della nostra realtà e degli itinerari, urbani ed extra urbani, che possono essere proposti con successo ai turisti che frequentano la nostra città e possono aiutarci anche a raggiungere uno degli obiettivi che ci stanno a cuore: vale a dire l'allungamento del tempo di soggiorno sul nostro territorio nonché l'incremento delle presenze turistiche nella bassa stagione”.



Il corso, che prenderà il via nel corso del mese di febbraio e si concluderà entro la fine di marzo, sarà a pagamento e avrà una durata di 25 ore (11 ore in aula e 14 ore di trekking urbano).

Per ulteriori notizie, gli interessati possono rivolgersi a Cescot/Confesercenti La Spezia, Via del Prione 45 – 0187 739305 – 348 7265561 (Fabrizio Capellini) – email cescot.formazionelaspezia@gmail.com.