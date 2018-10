Congresso Filt Cgil, Quaretti confermato segretario

La Spezia - E’ stata la Filt Cgil, la categoria che raccoglie i lavoratori dei trasporti, logistica e portuali, ad avviare questa mattina all’ex Opificio Vaccari la stagione congressuale della Cgil spezzina, che si concluderà il 30 e 31 ottobre con il congresso territoriale della Camera del Lavoro.



Fabio Quaretti, segretario uscente, è stato confermato alla guida della categoria. Nella sua relazione introduttiva, complessa ed articolata, di fronte ad un folto pubblico di ospiti e delegati, il segretario provinciale ha affrontato i temi sindacali più stringenti del territorio.

“Il porto spezzino è innanzitutto una risorsa preziosa ed insostituibile - ha detto Quaretti - con i suoi 1.300 lavoratori direttamente impegnati e tutto l’indotto. Con l’avvio della messa in opera delle infrastrutture previste dal Prp e le previsioni di crescita, pare ci siano tutti i presupposti per guardare il futuro con ottimismo. Sul tema centrale dell’automazione, chiediamo da subito un confronto con in terminalisti; ma è essenziale il raccordo con gli altri sindacati a livello europeo per arrivare ad una unità di azione.”



Per il settore dell’autotrasporto, Quaretti ha sottolineato che “dobbiamo rafforzare la sicurezza a partire dalle attese in porto, che devono essere limitate e devono avvenite in luoghi accoglienti e sicuri.” Per quanto riguarda il trasporto su rotaia “la realizzazione dei nuovi fasci di binari in porto e della fascia di rispetto sono prioritari; cosi come il rinnovamento del palco rotabile e gli investimenti per migliorare il trasporto passeggeri.”



Sul tema Atc, Quaretti ha precisato che “il tavolo di confronto che avevamo chiesto sul riordino del Trasporto pubblico locale che doveva riunire sindacati, Comune della Spezia, Provincia e Atc Spa non si è mai riunito. Dobbiamo valutare la praticabilità di tutti i modelli di affidamento del servizio, con l’obiettivo di mantenere i livelli occupazionali, migliorare il servizio e mantenere il ruolo pubblico, anche nella erogazione del servizio stesso. L’offerta di mobilità pubblica deve essere riformulata attraverso l’incentivo dei mezzi pubblici, sia per i cittadini, disincentivando quindi l’utilizzo dell’auto privata, sia per i turisti. Servono risorse, non si devono ridurre quelle attuali.”



La giornata di congresso è stata chiusa dal segretario generale Filt Cgil Liguria Camillo Costanzo.