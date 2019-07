Confindustria, il dopo Cozzani passa da quattro nomi

La Spezia - A grandi passi verso il rinnovo delle cariche di Confindustria. Scade infatti a fine 2019 il mandato dell'attuale presidente Francesca Cozzani, amministratore unico della Cozzani SpA in carica dal gennaio 2016. La guida degli imprenditori del territorio per il prossimo quadriennio cerca dunque una nuova figura, che prenderà il testimone dall'imprenditrice la cui designazione avvenne nel dicembre 2015. Siamo soltanto all'inizio della corsa che prevede diversi momenti di confronto in seno alle varie anime che compongono il sodalizio che rappresenta gli industriali della provincia. Entro fine luglio inizieranno le cosiddette interviste nelle quali si cercherà di capire preliminarmente quali figure possono fare al caso, in un momento storico particolarmente delicato per la città e il territorio, chiamato a cambiare pelle il più velocemente possibile davanti alle sfide del turismo, delle energie alternative, della sfida all'innovazione tecnologica. Enzo Papi, attuale presidente di Termomeccanica, Giorgio Bucchioni, presidente degli agenti marittimi spezzini e Aldo Sammartano, AD di Spigas sono gli ultimi tre numero uno di Via Don Minzoni: saranno loro ad iniziare il periodo di consultazione con le interviste ai possibili portatori d'interesse, rappresentativi delle diverse anime della Confindustria locale.



Oggi i papabili, domani le scelte vere e proprie. E se in questa fase preliminare le aziende conteranno tutte allo stesso modo, nella fase decisiva, quella della scelta finale, peseranno anche i fattori della dimensione: ovvio dunque che un'azienda con tanti dipendenti avrà maggior peso di una piccola società. Ma prima bisogna arrivare alla formulazione dei candidati, passaggio obbligato e cruciale. Diversi i nomi che si vociferano: il primo è senza dubbio quello di Massimo Perotti, amministratore delegato e presidente di Sanlorenzo Yacht, profilo gradito a tutti ma CEO particolarmente gravato dagli impegni, che lo portano spesso fuori dal territorio. Gli investimenti recenti nel comune capoluogo sono solo gli ultimi di una lunga serie di successi. Non è un caso che Sanlorenzo sia stata insignita da Industria Felix con l'alta Onorificenza di Bilancio come migliore Grande Impresa per Fatturato della provincia di La Spezia. Pare difficile convincerlo, ma ci riproveranno. Altro nome certamente apprezzato è quello di Cristiano Ghirlanda, titolare di Euroguarco, anch'egli premiato lo scorso marzo a Torino con l'Alta Onorificenza di Bilancio come migliore Media Impresa della provincia della Spezia. Nella lista dei papabili non manca l'ingegner Stefano Orlando, direttore dello stabilimento del Muggiano di Fincantieri. Il quarto nome non può che essere quello di Alessandro Laghezza, nominato a maggio Presidente della Sezione Logistica di Confindustria La Spezia e assoluto protagonista con il suo gruppo, da poco diventato spa, specializzato nella logistica e nei trasporti doganali: un profilo d'assoluto rispetto che, con le ultime acquisizioni sparse in tutta la Penisola, ha visto anche aumentare il numero dei dipendenti, oggi intorno alle duecento unità.