Confindustria chiama a raccolta istituzioni e realtà economiche: sono gli Stati generali

La Spezia - Confindustria La Spezia organizza gli “Stati generali dell’economia della Spezia 2019”.



Giovedì 18 aprile dalle 14.00 nell’Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per la prima volta nella nostra provincia i maggiori esponenti del mondo delle istituzioni , dell’impresa e del lavoro, dell’economia e delle parti sociali, si troveranno insieme ad analizzare prospettive e necessità del nostro territorio.



Chiuderà i lavori, Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.



L’iniziativa, che si focalizzerà su alcune specifiche “Aree Tematiche” di maggiore interesse per il territorio, si articolerà in due incontri che segneranno due diverse “Fasi Operative”.



Il primo incontro pubblico, 1° Fase Operativa, in programma il prossimo giovedì, sarà dedicato ad un confronto tra operatori economici, stakeholder e parti sociali maggiormente rappresentativi nell’ambito delle specifiche aree tematiche.

Gli interventi dei relatori coinvolti, avranno l’obiettivo di fare emergere pragmaticamente considerazioni, problematiche, riflessioni e spunti finalizzati a contribuire ad un più utile ed efficace sviluppo del relativo settore economico di riferimento.



Nel secondo appuntamento, 2° Fase Operativa, che indicativamente sarà realizzato nel prossimo autunno, saranno invece esposte ad un dibattito generale, alcune delle proposte, tesi, strategie scaturite dall’analisi delle argomentazioni emerse nella prima Fase.



L’evento è aperto a tutti gli interessati previa registrazione on line collegandosi a:

www.confindustrialaspezia.progettidirete.net