Confindustria a Peracchini: "Ricordiamo che Lsct dà lavoro diretto a 600 persone"

La Spezia - Con una breve nota Confindustria La Spezia, fresca di cambio della guardia alla presidenza con il passaggio di testimone tra Francesca Cozzani e Mario Gerini, interviene a proposito della posizione presa dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini (leggila qui) relativamente alla decisione assunta da Lsct di interrompere il rapporto di lavoro con una lavoratrice (Cds ne parlò per prima qui). "Non desideriamo entrare nella questione specifica, ma ricordare che il gruppo Lsct alla Spezia occupa direttamente oltre 600 persone fra impiegati ed operai e che, complessivamente, l’indotto coinvolto dalle attività del terminal si può stimare in altre 1.000 unità". Confindustria La Spezia ricorda, inoltre, che "a fronte della concessione pubblica citata dal signor sindaco, il gruppo ha in programma un investimento totalmente privato pari a oltre 250 milioni di euro, il quale, oltre ad incrementare l’attività portuale, genererà altra stabile occupazione sia

diretta che indotta. Pertanto riteniamo che nostra associata Lsct abbia ampiamente dimostrato nel passato e, a maggior ragione per il futuro, di avere quella responsabilità sociale richiamata dal primo cittadino della città capoluogo".