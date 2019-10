Confindustria, Cozzani: "Turbogas alla Spezia sarebbe il più grande investimento mai realizzato"

La Spezia - In relazione a quanto pubblicato su Città della Spezia il 26 ottobre a seguito del convegno “Sviluppo sostenibile del territorio” tenutosi a Lerici sabato scorso, Francesca Cozzani, Presidente di Confindustria La Spezia, interviene per illustrare la propria posizione in merito all’impianto turbogas.



“Nel sottolineare che lo sbarramento messo in piedi contro il progetto turbogas può essere ostativo all’effettiva chiusura anticipata rispetto al 2025 della centrale a carbone e all’impegno di Enel verso il territorio – si legge nella nota -, la presidente Cozzani intende sottolineare l’importante valenza economica e strategica del progetto turbogas alla Spezia. Sarebbe il più importante investimento realizzato alla Spezia, investimento in tecnologie d’avanguardia, quali la grande turbina a gas di ultima generazione ed il pacco batterie. La mitigazione dell’impatto ambientale rispetto alla situazione attuale è evidente”.