Confindustria, Alessio Rossi alla Spezia per il 50esimo dei Giovani

La Spezia - Lunedì 21 maggio in occasione del 50° anniversario della sua costituzione, il Gruppo Giovani di Confindustria La Spezia organizza l’evento “50 anni di storia, 50 anni di Giovani Imprenditori: innovazione e tradizione“. A celebrare l’importante ricorrenza, per l’occasione interverrà Alessio Rossi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria. L’appuntamento è per le ore 16.00 in sede associativa di via Minzoni, 2.



"Sono particolarmente felice che Alessio Rossi sia riuscito ad essere insieme a noi a festeggiare questo traguardo - dichiara Sara Filippetti, presidente GGI Confindustria La Spezia – In questa speciale occasione abbiamo pensato che affrontare i temi dell’innovazione e della tradizione rappresentasse un filo conduttore fra imprenditori di diverse generazioni. In mezzo secolo di storia ci sono stati profondi cambiamenti ma da sempre i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno affrontato i temi del cambiamento misurandosi con il passato e contribuendo con nuove idee imprenditoriali al rinnovamento del sistema produttivo locale con ottimismo e consapevolezza".



Dopo i saluti di benvenuto di Sara Filippetti e di Francesca Cozzani, presidente di Confindustria La Spezia, è previsto l’intervento di Alessio Rossi. Di seguito, Davide Strozzi, moderatore, introdurrà il “faccia a faccia” sul tema “Innovazione e Tradizione” che vedrà la partecipazione di Andrea Pontremoli, AD Dallara Spa e di Giordano Riello, presidente Nplus Srl. Il programma proseguirà con l’intervento di Giorgio Bucchioni, past president Confindustria La Spezia e Gruppo Giovani. L’evento chiuderà con la consegna di una targa di riconoscimento aipPast president del GGI Confindustria La Spezia che si sono succeduti negli anni.



La partecipazione è aperta a tutti gli interessati .