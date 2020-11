Confesercenti incontra il Comune per discutere dell'apertura della Ztl

La Spezia - Nei giorni scorsi Confesercenti La Spezia ha sottolineato l’esigenza di valutare, in particolari fasce orarie, l’apertura della Ztl al fine di favorire le attività di asporto e in generale l’attività delle attività commerciali.

Infatti la crisi economica che sta accompagnando l’emergenza sanitaria diffusa in tutto il Paese, sta mettendo a rischio molte attività anche nel Comune della Spezia.

“Ieri – affermano da Confesercenti - ci è pervenuta la convocazione da parte dell’amministrazione comunale della Spezia per il 18 novembre alle 9.30, su piattaforma Webex, proprio per discutere dell’apertura della Ztl per favorire il commercio. Siamo soddisfatti per il riconoscimento della nostra proposta e coglieremo in questi giorni l’occasione per formularne di nuove sempre con l’obbiettivo di sostenere il commercio in città. Le imprese fin dall’inizio dell’emergenza Covid, hanno sempre mostrato la massima disponibilità a collaborare per arginare il nemico comune, lo hanno fatto investendo e ripensando anche strutturalmente le proprie attività pur di garantire la sicurezza necessaria ai propri clienti, per questo è nostra intenzione continuare in un dialogo proficuo con le istituzioni e tutti coloro possono attuare iniziative di sostegno nei confronti del settore”.