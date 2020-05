Confesercenti: "Mercatino via Prosperi anche il 2 giugno, buona notizia per tutti"

La Spezia - L’associazione nazionale venditori ambulanti di Confesercenti interviene in merito all’apertura straordinaria del mercato del martedì di Via Prosperi. “Vogliamo manifestare tutta la propria soddisfazione per la decisione dell’amministrazione comunale della Spezia - si legge in una nota - di accogliere la richiesta di consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale di Via Prosperi a Migliarina martedì 2 giugno 2020 nel giorno della Festa della Repubblica. L’associazione invita i cittadini residenti nel quartiere e nei dintorni a recarsi al mercato con la massima tranquillità essendo state adottate dall’amministrazione comunale e dagli operatori tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei consumatori e degli operatori”.

“La presenza ordinata di molti vecchi e nuovi frequentatori del mercato - concludono - potrà contribuire al suo rilancio dopo un lungo periodo di chiusura e permetterà ai commercianti su area pubblica di tornare a sperare in un futuro migliore dopo una lunga stagione di inattività e di sacrifici”.