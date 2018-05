Confcommercio diploma sette nuove vetriniste

La Spezia - Si è appena concluso, con grande successo, il corso di ‘Vetrinistica e Visual Merchandising’, che ha avuto come obiettivo quello di formare e aggiornare con le più moderne tecniche di vendita i titolari o i dipendenti delle attività commerciali della nostra provincia.

Al corso per vetrinisti, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, ha preso parte sette persone, alcune di loro già operanti nel mondo del dettaglio, altre molto giovani, appena diplomate. Tutte hanno sostenuto il corso organizzato dall’associazione spezzina, superandolo con esito positivo. Le nuove diplomate sono Raffaella Cucu Bernini, Anthea Lanzetta, Nathalie Lorenzini, Melissa Rossi, Paola Rotella, Elisabetta Santucci e Beatrice Volta.



Il corso per vetrinisti è l’unico seminario che si svolge nella nostra provincia attraverso il quale sia gli imprenditori che i giovani in cerca di lavoro, desiderosi di arricchire le proprie conoscenze e curriculum, potranno aggiornarsi con le nuove tecniche e strumentazioni per preparare una vetrina che sappia attirare l’attenzione della clientela, invogliandola all’acquisto. La figura del vetrinista e dell’addetto al visual merchandising è infatti sempre più richiesta nei punti vendita e nel mondo del terziario, soprattutto all’interno di quelle attività nuove che cercano personale formato ed esperto.



Il corso, tenuto dalla docente Donatella Dianti, ha previsto non solo ore di teoria in aula, ma anche pratica ed esperienza sul campo all’interno dei più importanti negozi della provincia. Nonostante le lezioni siano appena terminate sono già aperte le iscrizioni per la prossima sessione. Chi fosse interessato all’iscrizione può quindi contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail ai seguenti indirizzi: segreteria@confcommerciolaspezia.it.