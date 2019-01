Confcommercio a servizio delle imprese, ecco perché iscriversi

Aiuti concreti per far risparmiare gli imprenditori e strumenti per coloro che desiderino aprire nuove attività.

La Spezia - Tra i vantaggi nell’essere iscritto a Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia c’è anche la possibilità di usufruire dei benefici previsti grazie alle diverse convenzioni che il sistema associativo ha stipulato con aziende e partner che offrono un’ampia gamma di occasioni per l’acquisto di beni e servizi. L’associazione di via Fontevivo è infatti in grado di agevolare gli associati grazie a sgravi su tasse e imposte, risparmi sul pagamento dell’energia elettrica, sconti sui servizi assicurativi e telefonia. Ma c’è di più: alcune agevolazioni riguardano anche chi non è iscritto all’associazione ed è inoltre operativo uno sportello rivolto a tutti coloro che desiderino aprire un’attività.



Per tutti: servizio gratuito per ottenere un risparmio sul pagamento dell’energia elettrica.

Inviare all’associazione la copia dell’ultima bolletta. Lo sportello energia si occuperà di eseguire un conteggio gratuito per offrire al cliente la possibilità di accedere a tariffe agevolate ove possibile. Il servizio si rivolge anche ai non associati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Lorenzo Servadei al numero 0187 5985134. Le mail contenenti la copia dell’ultima bolletta devono essere inviate a: servadei@confcommerciolaspezia.it



Servizio Tax Free. L’associazione di via Fontevivo offre assistenza per supportare le aziende interessate al Tax Free Shopping (conosciuto anche come Recupero dell’Iva o Acquisto esentasse). Il Tax Free consiste nel rimborso dell’Iva locale su prodotti acquistati durante il soggiorno all’estero e la sua applicazione è finalizzata a stimolare il commercio internazionale, attirare i consumatori e favorire il turismo. Il servizio è svolto in collaborazione con Icab. Per fissare un appuntamento gratuito è possibile contattare direttamente la segreteria di Confcommercio al numero 0187 5985101 o inviando una mail a: segreteria@confcommerciolaspezia.it.



Per gli associati: tariffe agevolate per le coperture assicurative

Confcommercio ha sottoscritto una serie di accordi con diverse case assicurative che offrono, anche in questo caso, condizioni economiche vantaggiose per i soci, sconti e pacchetti assicurativi, tariffe agevolate e polizze a titolo gratuito e coperture assicurative flessibili. Per informazioni è possibile contattare la segreteria di Confcommercio al numero 0187 5985101 o inviando una mail a: segreteria@confcommerciolaspezia.it.



Sconti per associati grazie all’accordo con Aci (Automobile Club Italia). L’accordo consente ai soci di accedere a diversi servizi a tariffe agevolate. Tra i servizi a loro rivolti si possono genericamente definire i servizi tecnici in caso di fermo dell’autoveicolo, le prestazioni medico sanitarie a favore del socio e del suo nucleo familiare in viaggio, assistenza informativa completa, servizi amministrativi e corsi di guida sicura. Per informazioni è possibile contattare la segreteria di Confcommercio al numero 0187 5985101 o inviando una mail a: segreteria@confcommerciolaspezia.it.



Per gli albergatori sgravi fiscali su Imu e Tari. Possibilità per gli albergatori di accedere a importanti sgravi fiscali. Agli hotel viene infatti offerta, oltre alla possibilità di rideterminare Tari e Imu, anche l'assistenza per l'accesso al Tax credit (Bonus Alberghi), che dà diritto ad un recupero in credito d'imposta del 65 per cento (con un massimo di 200.000 €) per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 in regime "de minimis" per le opere indicate nel decreto, che abbiano anche finalità di incremento dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Lorenzo Servadei al numero 0187 5985134 o inviando una mail a: servadei@confcommerciolaspezia.it



Nuovo sportello franchising. È operativo uno sportello in Confcommercio, rivolto a tutte le aziende, per offrire assistenza a tutti coloro che abbiano interesse ad approfondire il tema della Tax Free e conoscere le opportunità offerte dal franchising. Il servizio è svolto in collaborazione con Icab. Il franchising è un settore in continua crescita ed evoluzione che rappresenta un’occasione sia per coloro che vantano uno spirito imprenditoriale che per chi cerca una nuova opportunità lavorativa. Grazie al servizio offerto da Confcommercio gli imprenditori o aspiranti tali presenti, potranno comprendere i vantaggi e i rischi connessi a questa attività. Lo sportello rappresenta una guida indispensabile per valutare la propria idea di affiliazione sotto tutti i punti vista. L’associazione spezzina seguirà il progetto a 360 gradi, dall’idea di impresa all’analisi completa di tutti gli step necessari, anche nella scelta della location più adeguata per la propria attività. Per informazioni è possibile contattare la segreteria di Confcommercio al numero 0187 5985101 o inviando una mail a: segreteria@confcommerciolaspezia.it.