La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia ringrazia gli operatori del mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi spezzini, per aver messo in piedi in maniera spontanea e autonoma la manifestazione che li vedrà coinvolti nella giornata di lunedì 22 febbraio dalle 11 alle 13 in Piazza Europa. L’associazione di via Fontevivo parteciperà alla manifestazione, al fianco dei lavoratori del settore e farà sentire il proprio supporto.