Confcommercio: "Rincuora esonero canone Rai per hotel e pubblici esercizi"

La Spezia - Le strutture ricettive e i locali pubblici o aperti al pubblico sono esentati dal pagamento del canone Rai nel 2021. Una misura che Federalberghi chiede da mesi e che era contenuta anche nella petizione approvata dall’assemblea generale lo scorso 26 gennaio. A coloro che già avessero pagato il canone, sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo versato che non concorre alla formazione del reddito imponibile.



“Ci rincuora l’esonero del canone Rai per hotel e pubblici esercizi. Significa che le nostre richieste sono state ascoltate – dicono i vertici di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. “È un piccolo ma importante segnale di attenzione verso imprese che sono state duramente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 - ha sottolineato Bernabo Bocca, presidente Federalberghi - e che nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in minima parte".



“Nel riservarci di fornire maggiori dettagli dopo la pubblicazione del decreto ‘sostegni’ in Gazzetta Ufficiale, i nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore informazione al numero 0187 5985 101”.