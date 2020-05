Confcommercio: "Incertezza disastrosa. Lunedì si parte, ma come?"

La Spezia - «L’incertezza è sempre negativa, in una crisi drammatica come quella che viviamo è disastrosa. Non si fa così. Si attende per lunedì la “riapertura” del Paese. Ma ancora non si sa come». A dirlo sono Gianfranco Bianchi e Roberto Martini, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. «Le bozze di provvedimento - continunao -, che come è ormai consuetudine stanno già largamente circolando, prevedono quale condizione il rispetto dei contenuti di “protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale”. A loro volta, “le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”. La domanda (come si dice) nasce spontanea: di grazia, è possibile sapere oggi (venerdì) di quali protocolli nazionali e regionali si sta parlando, posto che lunedì le saracinesche dei negozi dovrebbero tornare ad alzarsi? Centinaia di migliaia di imprese attendono con urgenza una risposta».