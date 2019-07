Confartigianato, uno nuovo servizio rivolto alle start up

La Spezia - Riceviamo da Confartigianato La Spezia



Vuoi metterti in proprio? Conoscere le leggi, districarti nella burocrazia, fare un business plan, capire se puoi ottenere un finanziamento? La Confartigianato della Spezia ha avviato un servizio rivolto alle start up e ai giovani interessati ad aprire un’attività. L’Associazione offre una vasta gamma di servizi a 360° per la piccola impresa: consulenza, inizio attività, apertura partita iva, servizi fiscale, paghe, credito, ambiente, sicurezza, formazione, energia, ecc. Il 96,8% delle imprese del nostro paese sono micro o piccole imprese, artigiani e commercianti che ogni giorno mettono in moto la penisola, producono il 60% del valore aggiunto e danno lavoro al 58,5% degli occupati. Sono state infatti introdotte novità sul Regime forfetario, semplificazioni fiscali che possono agevolare chi sta pensando di mettersi in proprio. Tutte le imprese che hanno un limite di ricavi e compensi fino a 65.000 euro possono accedere al regime fiscale forfettario. Può essere l'occasione giusta per mettere alla prova il proprio sogno nel cassetto di aprire un'attività. Per accedere al regime agevolato non ci sono limiti di età. Chi apre una nuova impresa e una nuova partita IVA pagherà un'imposta sostitutiva del 5% per 5 anni (negli altri casi si pagherà un'imposta sostitutiva del 15%). E' stato abolito dal 2019 il limite dei costi strumentali a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti; ed eliminato dal 2019 anche il limite di 5.000 euro lordi per il lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati ai collaboratori. Per prendere un appuntamento è possibile telefonare all’Area Fiscale Confartigianato, tel. 0187.286630-33-52.