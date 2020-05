Confartigianato, un elenco di imprese che propongono attrezzature e servizi per affrontare la Fase 2

La Spezia - Confartigianato La Spezia, per aiutare le imprese in questo momento di grande incertezza, propone un primo elenco di aziende Associate che offrono servizi per adeguare le attività alla “Fase 2” ed alle riaperture. “Stiamo aiutando le imprese – spiega Paolo Figoli, Presidente di

Confartigianato - da un lato a capire i Dpcm ed i protocolli per le categorie e dall'altro fornendo un elenco di aziende che propongono attrezzature e servizi. In questo modo ogni impresa a seconda delle proprie necessità può chiamare con la massima trasparenza le singole imprese, chiedere preventivi o sopralluoghi, confrontare i prezzi e ordinare forniture”.



"Le misure per il contenimento del rischio da Covid 19 – prosegue la nota di Confartigianato - prevedono il mantenimento del distanziamento sociale, la distanza pari ad almeno un metro tra le persone, l'utilizzo di divisori e distanziatori, la creazione di file ordinate per consentire un ingresso scaglionato, l'uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica".



Sul sito di Confartigianato La Spezia al link http://www.confartigianato.laspezia.it/node/8477 è disponibile un'apposita sezione, suddivisa per categorie: realizzazione divisori, strisce segnaletiche, ecc., ditte di pulizie, attrezzature per attivita', pubblici esercizi e ingrosso, sanificazione.



Per ulteriori informazioni è possibile chiamare Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286652-55.