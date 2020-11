Confartigianato sulla nomina di Sommariva: "Sua esperienza sarà valore aggiunto"

La Spezia - Confartigianato La Spezia esprime rallegramenti per l'intesa raggiunta dalla Regione Liguria e dal Ministero dei Trasporti per la nomina di Mario Sommariva come Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. La grande esperienza maturata nel settore marittimo, dell'autotrasporto e della logistica integrata sarà un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del porto spezzino. "La piccola impresa e la sua specificità socio-economica, può contribuire fattivamente con idee e stimoli alla poliedrica comunità portuale. Confartigianato c’è, ed è pronta a collaborare, ad ascoltare e a farsi ascoltare. L’AdSP sia sempre il punto di riferimento per la concertazione, un luogo dove discutere per trovare soluzioni. Al commissario straordinario Francesco Di Sarcina il nostro grazie per l'impegno ed il lavoro sin qui svolto".