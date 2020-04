La Spezia - Confartigianato La Spezia comunica la riapertura delle falegnamerie. Lo ha previsto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha autorizzato il Codice ATECO 16. Le aziende dovranno in ogni caso organizzare il lavoro in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286652-32.