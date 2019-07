Confartigianato plaude alla Guardia di finanza per i controlli e il contrasto a taxi e Ncc abusivi

La Spezia - Buone notizie sul fronte del contrasto all’abusivismo, la Guardia di Finanza spezzina ha messo a segno un altro blitz volto al contrasto del fenomeno dei noleggiatori e tassisti abusivi alla Stazione Ferroviaria e al Terminal Crociere. Fermati quattro conducenti ai quali è stata contestata la violazione del Codice della Strada “veicolo adibito a taxi privo di licenza e guida senza patente professionale”. Agli abusivi è stata ritirata la patente di guida, applicate sanzioni pecuniarie per complessivi 35.000 euro, sottoposti a sequestro amministrativo i veicoli.

“Un segnale davvero positivo per tutta categoria – commentano Ivano Cappelli, presidente Ncc Confartigianato e Daniele Da Costa, Presidente Confartigianato Taxi - che valorizza le imprese serie del settore e colpisce chi esercita l'attività in maniera abusiva. Gli abusivi talvolta praticano prezzi ridotti ma non rispettano la normativa fiscale, le norme previdenziali, quelle sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in assenza di garanzie assicurative, competenza e professionalità”.

“Abbiamo chiesto da tempo – commenta Nicola Carozza, responsabile sindacale di Confartigianato – che in Stazione, al Terminal Crociere e nei principali snodi turistici vengano effettuati maggiori controlli sulla regolarità dei veicoli destinati al trasporto persone. La Guardia di finanza si è dimostrata molto attenta alle nostre segnalazioni e tenace nel controllo con appostamenti, verifiche, controlli incrociati. Ringraziamo il Comandante Col. Massimo Benassi e tutto il corpo. E' sempre bene chiarire che il lavoro 'nero' dell'abusivo va a discapito di tutti i contribuenti ed è una beffa per l’impresa onesta che paga tutto, si assume responsabilità nei confronti dei clienti e dello Stato e guadagna meno di chi pratica illegalmente questa attività. Il sindacato nei noleggiatori con conducenti e dei taxisti di Confartigianato ricorda che le aziende per esercitare la professione devono avere la patente, il Certificato di abilitazione professionale “B”, passare l'esame regionale del ruolo conducenti, ottenere il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, senza contare i corsi per i dipendenti, le visite mediche, le assicurazioni professionali, ecc.”



L’associazione di via Fontevivo, 19 ha manifestato la disponibilità a collaborare con le istituzioni per difendere gli interessi non solo degli operatori della categoria, che si vedono sottrarre slealmente una consistente fetta di mercato, ma anche quelli dei turisti e dei cittadini, utenti dei servizi di trasporto non di linea, che restano senza tutele quando si rivolgono agli abusivi.