Confartigianato, partita la distribuzione delle mascherine

La Spezia - In questo grave momento di emergenza da Covid-19, Confartigianato La Spezia è al fianco delle imprese del territorio. Gli uffici, seppur chiusi al pubblico, sono operativi dalle 8,30 alle 12,30 rispondendo telefonicamente e predisponendo pratiche e adempimenti. Confartigianato La Spezia, grazie alla Regione Liguria, ha avviato una distribuzione gratuita di mascherine per le imprese nelle sedi della Spezia, Sarzana e Levanto. Gli imprenditori artigianali e commerciali che hanno bisogno di mascherine dovranno fare richiesta via e-mail: sicurart@confartigianato.laspezia.it indicando: denominazione azienda, responsabile legale, numero dipendenti, eventuale incaricato per il ritiro, numero di telefono. Lo staff di Confartigianato risponderà indicando giorno ed orario del ritiro per evitare assembramenti.

“Abbiamo fornito sin da subito – spiega Paolo Figoli, Presidente Confartigianato della Spezia - interpretazioni sull'applicazione dei vari DPCM, spiegato la normativa sul rinvio delle scadenze fiscali e contributive, attivato la cassa integrazione guadagni a moltissime aziende, aiutato le

imprese a rinviare mutui e finanziamenti con le banche ed in questi giorni attraverso il nostro Patronato Inapa stiamo presentando le domande per richiedere l'Indennità di 600 euro per il mese di marzo. La consegna delle mascherine alle imprese è un altro importante passo per aiutare le nostre attività in questi giorni drammatici auspicando che dopo Pasqua sia possibile via via una graduale riapertura”.