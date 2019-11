Confartigianato partecipa al piano fiere 2020 della Regione Liguria

La Spezia - Presentata ieri a Genova il piano delle attività di promozione turistica per il 2020 elaborato dall’Agenzia Regionale ‘In Liguria’ alla presenza del commissario dell’agenzia, Pietro Paolo Giampellegrini, dell’Assessore al turismo, Gianni Berrino e del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Per la Confartigianato della Spezia e per la Rete delle Imprese Turistiche dell’Alto Tirreno era presente Gianluca Giannecchini che ha sottolineato la soddisfazione degli

operatori per le attività di promozione promosse dall’agenzia regionale che, anche per il 2020, ha tenuto conto delle richieste delle imprese del settore. Il direttore della Confartigianato, Giuseppe Menchelli, ha espresso la preoccupazione dei consorzi e degli operatori turistici aderenti all’associazione di via Fontevivo per le possibili conseguenze negative che potrebbero derivare delle recenti vicende legate alla fragilità delle rete infrastrutturale e viaria della nostra regione. Confartigianato chiede interventi immediati per mettere in sicurezza la rete viaria che coinvolge la nostra regione, ripristinando quanto prima la normalità nella circolazione di merci e passeggeri, oltre ad un intervento straordinario nel comunicare un’immagine positiva e rassicurante del nostro territorio.