Confartigianato organizza un corso per cameriere di sala

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia, in collaborazione con MStaff Catering, sta organizzando un Corso per cameriere di sala, che si prefigge di formare una figura esperta nell’accogliere, gestire, intrattenere e servire l’ospite con buone doti manageriali e relazionali completate da un’approfondita conoscenza del mondo della ristorazione. Svolgere al meglio queste attività richiede non soltanto uno stile personale adeguato, ma anche una serie di conoscenze, tecniche e accorgimenti che possono essere appresi con una formazione mirata. Il corso prenderà avvio martedì 5 novembre e si svolgerà tutti i martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso

la sede di Confartigianato della spezia in Via Fontevivo 19 alla Spezia per una durata di 30 ore. Ecco il programma del corso: organigramma di sala; stili di servizio e tecniche di trasporto; la mise en place; il tovagliato,

sbarazzo e rimpiazzo, servizio della prima colazione; allestimento di un buffet (primi/secondi/salumi/formaggi/fritto/pesce); sporzionamento del pesce (branzino, orata, rombo); allestimento di un buffet del bere (aperitivo/open bar); nozioni basilari di cocktail; test finale di verifica.



Il corso è a numero chiuso e prenderà avvio con un minimo di 12 allievi. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187 286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it