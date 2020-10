Confartigianato organizza corso per tatuaggi, piercing e trucco semi permanente

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia organizza il Corso per l'acquisizione dei requisiti igienico-sanitari per tatuatori e tpc (trucco permanente cromatico per l'estetica) e piercing con avvio il prossimo 19 ottobre, della durata di 30 ore (20 ore di teoria presso la sede Confartigianato in Via Fontevivo, 19, alla Spezia ed in 10 di esercitazioni pratiche presso studi professionali). Il corso è un elemento essenziale e imprescindibile per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nella normativa regionale con il fine di acquisire adeguate conoscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione e si propone di formare gli operatori in materia di strumentazione e di sterilizzazione, di acquisizione del consenso informato e di adeguamento a norma dei locali. Per informazioni e iscrizioni, si può contattare l’Ufficio Formazione al numero di telefono 0187.286648 oppure a Confartigianato Estetica al numero di telefono 0187.286655.