Confartigianato ha consegnato contributi a trentatre imprese

La Spezia - Questa mattina nella sede della Confartigianato della Spezia sono stati consegnati a 33 aziende spezzine gli assegni contenenti i contributi EBLIG di sostegno alle imprese e ai lavoratori. L’Eblig è l’ente bilaterale regionale dell’artigianato della Liguria, costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil. L’Eblig opera senza fini di lucro, costituita pariteticamente da organizzazioni sindacali e datoriali. Fa parte del sistema di welfare bilaterale dell’artigianato ed è alimentato principalmente dalle imprese, che versano 10 euro mensili per ogni dipendente in forza. La massa dei contributi così raccolta viene destinata al sostegno di imprese e lavoratori in difficoltà e quale contributo per incrementi occupazionali, interventi sulla qualità e la sicurezza.



Lo Sportello EBLIG di Confartigianato ha permesso alle aziende spezzine di fare domande per accedere a contributi in sostegno delle piccole imprese. In particolare l’ente ha premiato le aziende che hanno incrementato o mantenuto l'occupazione; le aziende che hanno aumentato la qualità e innovato; le aziende che hanno lavoratrici in maternità o imprenditrici che abbiano avuto un figlio/a; le aziende che hanno investito sulla sicurezza sul lavoro. Il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, Antonio Varini della Uil La Spezia, Marco Carloni, Responsabile Area Paghe Confartigianato e Ottavio Montaresi, Sportello Eblig Confartigianato, hanno consegnato i contributi per un totale di oltre 40.000 euro nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso il salone “Marino Banci” di via Fontevivo, 19. “L’EBLIG – ha dichiarato il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli - è un esempio virtuoso di come il rapporto proficuo e collaborativo fra Associazioni datoriali e Sindacati dei lavoratori possa portare alla costruzione di strumenti innovativi e utili alla crescita delle imprese e al sostegno dei lavoratori”.



Ecco le aziende che hanno ottenuto il contributo EBLIG: Bertoli Giacomo, CTA Elettronica, Calani Andrea, Centro Gomme di Mozzachiodi Moreno, Cintoi di Cintoi Carlo & C., F.lli Montebello, Favola Snc, Maria Frullo, Gommauto La Spezia, Antonio Mattei, L’Eden di Ribechini Alen, Positive Going & C., R.M.D., Rizzoli Giuliana, Styling di Amedeo & Elsa, Denevi Mauro & C, La Veneta, La Conca D’Oro, Federzoni Elisa, Rex Navi, Romano Rita, Stefani Giampaolo, Aesse, P. & G Elettronica, Dorai Rolando, Autoservice, F.lli Ramacciotti, Fp Nav, Andreoni Massimo, Focacceria Domè Snc. Per ulteriori informazioni sui contributi EBLIG è possibile telefonare all'Area Lavoro Confartigianato, tel. 0187.286640-11 (Ottavio Montaresi) e-mail: montaresi@confartigianato.laspezia.it