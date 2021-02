Confartigianato, edilizia corso montaggio e smontaggio ponteggi

La Spezia - Il provvedimento governativo sull’Ecobonus 110% sta rilanciando il comparto dell’edilizia, moltissimi condomini anche alla Spezia, stanno deliberando e dando avvio ai lavori di rifacimento facciate e cappotti termici. Si prevede un incremento del lavoro, nell’attività di installazione ponteggi, necessari per tali interventi e rientranti nelle spese detraibili con operatori qualificati ed in regola. Per questo motivo Confartigianato La Spezia sta organizzando un corso di aggiornamento quadriennale per addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, per una durata di 4 ore, nella giornata di mercoledì 10 febbraio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione (Sara Bocchia) al numero di telefono 0187.286648 oppure all'indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it