Confartigianato e alberghiero Casini, nuovo corso da barman

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero G. Casini, sta organizzando una nuova edizione del corso "Barman caffetteria, coktail”, della durata di 40 ore, che si svolgerà presso il laboratorio specializzato dell’Istituto Alberghiero “G.Casini” in via Fontevivo, 129 alla Spezia a partire dal 17 febbraio 2020 con il docente prof. Cristian Biagioni. Il corso avrà una cadenza di 2 lezioni a settimana, in orario pomeridiano, con termine previsto il 2 aprile 2020.

Le tematiche trattate saranno: Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; Il Barman e la sua brigata; la mise en place nelle varie ore della giornata; Il servizio; la preparazione di un drink e le quantità di mescita; le pulizie; le diverse tipologie di bar; La differenza nell’utilizzo e nella capacità di ogni singolo tipo di bicchiere; lo Shaker, il Boston,il Mixing glass e il Blender; la piccola attrezzatura; La tecnica di preparazione e di miscelazione; Il calcolo delle dosi;i principali distillati; i liquori più usati; l’acqua minerale, il selz, la soda e le bibite; succhi di frutta e gli sciroppi; Saper realizzare i Cocktail; Le decorazioni; Il caffè e i suoi

derivati.

Il corso verrà attivato con un minimo di 12 partecipanti.



Per iscrizioni e per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro Ufficio Formazione (lunedì/venerdì 08.30-13.00 e lunedì e mercoledì anche 14.30-18.00) al numero di telefono: 0187.286648 oppure all’indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it.