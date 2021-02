Confartigianato, consulenze patronato tutti i venerdì mattina negli uffici di Via Roma

La Spezia - Nuovo servizio di consulenza offerto da Confartigianato ad imprenditori e cittadini nella comoda e accessibile sede del centro storico alla Spezia in via Roma, 88. Tutti i venerdì mattina 08.30 alle 13 presso gli uffici di via Roma l'addetta del Patronato Inapa effettuerà un servizio di consulenza su pensioni, bonus, prestazioni e benefici previdenziali, sociali e assistenziali. Lo sportello informativo nel centro storico vuole tutelare e assistere anziani, lavoratori autonomi e le loro famiglie, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, cittadini italiani e stranieri. Sarà possibile richiedere un estratto contributivo presso Inps e le Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, verificare la propria posizione per pensione di anzianità, pensione anticipata, “quota 100”, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, invalidità, infortuni sul lavoro e malattia professionale, reddito di cittadinanza, integrazione al trattamento minimo, assegno sociale, assegni familiari, assegno di maternità, invalidità civile, infortunio sul lavoro, malattia professionale, ecc. Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare la sede Confartigianato in via Roma, 88, tel. 0187730938.