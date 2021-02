Confartigianato augura buon lavoro al neo ministro Andrea Orlando

La Spezia - Confartigianato La Spezia esprime 'rallegramenti al nuovo Ministro del Lavoro Andrea Orlando augurando buon lavoro al Governo di Mario Draghi'.

La dirigenza di Confartigianato, nel sottolineare "l’alto profilo e le elevate competenze delle personalità che compongono l’Esecutivo", confida “Nell'esperienza e nell’impegno del Ministro Orlando per realizzare in tempi rapidi, con coraggio e con spirito pragmatico, un programma finalizzato a superare l’emergenza sanitaria e avviare un rilancio della competitività del sistema imprenditoriale".

Confartigianato sottolinea come occuparsi del lavoro significhi innanzitutto "porre attenzione alle piccole imprese al centro degli interventi di politica economica, valorizzandone le capacità di creare occupazione, sviluppo e innovazione e sostenendo gli imprenditori nei loro sforzi per garantire la qualità e la sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi made in Italy”.

La presenza del Ministro Orlando al Governo è per Confartigianato La Spezia una grande opportunità per il territorio e le imprese, anche per valorizzare le potenzialità del nostro territorio. “Da parte di Confartigianato La Spezia – sottolineano il Presidente Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli – ribadiamo la piena volontà di collaborare con il Ministro e auspichiamo un proficuo confronto”.