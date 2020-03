Confartigianato, aperte le iscrizioni per i corsi di formazione Haccp

La Spezia - Confartigianato sta organizzando una nuova sessione del corso Haccp presso la sede in via Viviani, 38 a Levanto con inizio il 16 marzo per pubblici esercizi, alimentaristi, bar, attività ricettive, trasportatori. L'Haccp è il sistema che previene i pericoli di contaminazione alimentare, obbligatorio per gli operatori che trattano alimenti e bevande. Esso si basa sul monitoraggio dei punti della lavorazione degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione sia di natura biologica che chimica o fisica.

Modulo “A" lunedì 16 marzo 2020 ore 14.00-18.00 (4 ore di base, per chiunque opera nel settore alimentare, anche per chi effettua la sola attività di somministrazione e/o vendita); Modulo “B" Mercoledì 18 marzo 2020 ore 14.00-18.00 (4 ore di specializzazione, da aggiungere alle prime 4

ore di base, per chi effettua attività di produzione/manipolazione di alimenti e per titolari di attività del settore alimentare); Modulo “Allergeni” lunedì 16 marzo 2020 ore 18.00-19.00; mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.00-19.00 (2 ore in materia di allergeni, per chiunque opera nel settore alimentare). Il corso prevede l'obbligo di frequenza con firma di presenza. Per informazioni può contattare il numero 0187.286648 (Sara Bocchia lunedì-venerdì h:08.00-13.00/lunedì e mercoledì anche 14.30-18.00) oppure scrivere all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it