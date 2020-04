Confartigianato: "Tenace e illuminato, questo era Aldo Serbandini"

La Spezia - La Confartigianato spezzina si unisce al dolore della moglie, dei figli e di tutti i familiari per l’improvvisa morte di Aldo Serbandini, uomo e imprenditore d’altri tempi, punto di riferimento del settore dei lavori marittimi non solo alla Spezia. Dopo l’esperienza quale dipendente dell’Arsenale Militare, a 35 anni, assieme ai soci Lorenzetti e Del Buono fonda la Submariner, impresa specializzata in subacquea e lavori marittimi, che partecipa alla realizzazione delle principali opere nell’alto Tirreno, a partire dalla realizzazione del porto Mirabello.

Per tanti anni dirigente della Confartigianato della Spezia, ha fatto parte del direttivo dell’associazione ed ha rappresentato per oltre 20 anni il settore dei lavori marittimi, riuscendo a far crescere il settore in termini di innovazione e professionalità.

“Uomo tenace, intelligente e professionalmente illuminato – dichiara il Direttore della Confartigianato Giuseppe Menchelli, che ha condiviso con Aldo Serbandini tanti anni di impegno sindacale – Aldo era sempre un po' più avanti, aveva ‘visione’, badava all’essenziale, è stato un grande imprenditore ma non amava apparire. Amava la sua famiglia, il suo lavoro, gli amici.

Alla sua famiglia giungano le sincere condoglianze di tutta la Confartigianato.

Nella foto una delle tante riunioni della categoria subacquei della Confartigianato di cui era rappresentante.