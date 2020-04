Confartigianato: "Tempi celeri e pratiche snelle per rispondere alla crisi da Covid-19"

La Spezia - Riceviamo da Confartigianato La Spezia



Il Governo, su sollecitazione delle associazioni, ha deliberato una serie di provvedimenti per dare liquidità alle imprese in questo momento di grande difficoltà. I tempi di risposta alla crisi economica conseguente all’emergenza Covid-19 sono decisivi. Per le piccole imprese le banche potranno erogare da subito 25.000 euro le commissioni sono differenziate ma avranno un tasso intorno all'1% da rimborsare in sei anni più un anno di preammortamento, senza aspettare la garanzia del Fondo Centrale. Per i finanziamenti superiori ai 25.000 euro invece sarà necessaria istruttoria bancaria.

Le imprese potranno chiedere per liquidità una cifra non superiore al 25/30% del loro fatturato dell’anno precedente. Le banche con le quali operano le imprese del territorio dovrebbero già

essere in grado di avviare le pratiche dopo Pasqua. La misura si accompagna alla convenzione FILSE-Banche convenzionate, nella quale FILSE garantisce la banca all'80% per finanziamenti fino a 30 mila euro.



“Confartigianato chiede tempi di risposta celeri e pratiche snelle – commenta Paolo Figoli, Presidente Confartigianato della Spezia -. La crisi economica conseguente all’emergenza Covid-19 ha fatto già registrare nel mese di marzo cadute del fatturato superiori al 30%”.



L'Ufficio Credito Confartigianato è a disposizione delle imprese, chiama il Responsabile Marco Vignudelli, tel. 0187.286653 - cell. 348.3606726 - e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it oppure Alessandro Rolla, tel. 0187.730938 - cell. 347.2348573 - e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it