Confartigianato: "Ottici e fotografi possono riaprire"

La Spezia - Confartigianato comunica la riapertura del commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia. "Lo ha previsto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, allegato 1. Purtroppo l'impatto del coronavirus sulla categoria dei fotografi è molto pesante. La sospensione di qualunque tipo di eventi, inclusi quelli sportivi e i matrimoni, nonché quelli ludici e di intrattenimento ha inferto un colpo pesante al comparto facendo venire meno buona parte delle attività che generano loro guadagno. Col nuovo decreto dal 14 marzo ottici e fotografi possono aprire i punti di vendita, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore", spiegano da Via Fontevivo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286655.