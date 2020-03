Confartigianato: "Officine autoriparazione aperte, un veicolo efficiente è essenziale"

La Spezia - "Ci stanno segnalando che gli organi di polizia starebbero intimando la chiusura delle officine autoriparazione sul presupposto che non svolgono attività di servizio essenziale. A questo proposito Confartigianato Autoriparazione precisa che le officine possono rimanere aperte in riferimento alle ragioni per cui il cittadino può circolare dotandosi di autocertificazione dichiarativa dello stato di necessità da cui si ricava, indirettamente, che nei casi di specie lo stato

di necessità è connesso alla riparazione dell’auto in quanto, sempre fatte salve ordinanze locali più restrittive, disporre di un veicolo in efficienza è "essenziale" in relazione alle possibili necessità di spostamento per urgenze di carattere sanitario o lavorativo.



Sul sito www.confartigianato.laspezia.it si possono scaricare i cartelli da stampare e affiggere all'ingresso delle officine e la comunicazione per i propri dipendenti. Confartigianato Autoriparazione ricorda inoltre che, il Fondo di Solidarietà

Bilaterale per l'Artigianato ha introdotto uno specifico intervento di sostegno al reddito connesso alle sospensioni dell’attività aziendale determinate dall’emergenza Coronavirus. Le imprese che aderiscono al Fondo Fsba, possono ottenere un primo aiuto concreto di sostegno all'occupazione.



L'ammontare dell'assegno ordinario previsto dal fondo è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore (sino ad un massimale lordo di € 1199,72). Il periodo indennizzato sarà, inizialmente dal 26.02.2020 al 31.03.2020. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il rsponsabile Area lavoro Confartigianato, Marco Carloni, tel. 0187.286629 oppure Ottavio Montaresi tel. 0187.286640.

Confartigianato Autoriparazione La Spezia è a disposizione per ulteriori approfondimenti, tel. 0187.286652.