Confartigianato, Menchelli: "Sugli spostamenti tra comuni i prefetti dovrebbero mettersi d'accordo"

La Spezia - Perplessità da Confartigianato la Spezia in merito alla risposta della prefettura sugli spostamenti tra comuni nella zona arancione sui quali, da Via Veneto questa mattina, è arrivato un ulteriore chiarimento (leggi qui). Confartigianato la Spezia ha fatto la sua richiesta sulla base dei provvedimenti di due prefetture differenti, Brescia e Milano, in cui sarebbero ammessi spostamenti intracomunali in occasioni con relativa autocertificazione: dove non ci sia nel proprio territorio di residenza un punto vendita che possa soddisfare le proprie esigenze, quando ci sia una maggiore offerta anche in termini di migliore convenienza economica e quando la distanza sia minima, addirittura minore di quella infra comunale.

Tornando sulla Spezia il direttore Giuseppe Menchelli in una nota precisa: "Alla luce dei pareri positivi espressi da alcuni Prefetti della Lombardia, in zona rossa – spiega–, come associazione abbiamo richiesto un chiarimento alla Prefettura in merito allo spostamento da parte di un cittadino in un Comune contiguo, diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione dovuto a situazioni di necessità per raggiungere gli esercizi al quale è concessa la prosecuzione dell’attività. Avevamo posto l’attenzione sulle qualità intrinseche di “servizio”, poichè, a differenza di una farmacia o di un supermercato, non tutti gli acconciatori o gli estetisti sono uguali e ciascuno va dall’operatore di fiducia. Inoltre anche laddove alcuni servizi alla persona siano disponibili presso il Comune potrebbero non riuscire a garantire il servizio a tutti i cittadini. Per questo motivo siamo stupiti della risposta del Prefetto. Per aiutare i cittadini e soprattutto le imprese in questa fase di incertezza verrebbe da dire che almeno i prefetti dovrebbero mettersi d’accordo sui Dpcm".