Confartigianato: "Disservizi di Tim, per le imprese è un problema"

La Spezia - Confartigianato La Spezia lamenta disservizi da parte della TIM "che a causa di anomalie - si legge nella nota dell'associazione - sta creando problemi alla normale attività di imprese e professionisti. Disservizi particolarmente gravi in questo momento dove è ancora più necessario essere reperibile prontamente".

"Inoltre, da due giorni - continuano da Via Fontevivo -, è impossibile parlare con il 119, numero a cui telefonare per avere risposte e soluzioni alle anomalie rilevate e gli utenti sono costretti a perdere ore in inutile attesa. Se tali disservizi non saranno risolti quanto prima, Confartigianato attiverà una richiesta di danni a ristorno dei danni patiti dalle imprese e dai professionisti rappresentati".