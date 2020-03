Confartigianato: "Bonus da 600 euro vale anche per agenti di commercio"

La Spezia - Confagenti Confartigianato La Spezia comunica con soddisfazione che le indennità per il lavoro autonomo previste dal DL Cura Italia spettano anche agli agenti e rappresentanti di commercio. "L'art. 28, infatti, in riferimento al bonus di 600,00 euro - spiegano dall'associazione -, al punto 1 dice che hanno diritto all'indennità gli iscritti alla gestione Inps con esclusione di coloro che sono iscritti al altre forme previdenziali obbligatorie. Si era pertanto subito accesa una discussione se gli agenti di commercio, iscritti oltrechè all'Inps anche all'Enasarco, ne avessero o meno diritto. Il Mef, su specifica domanda, ha risposto: si anche gli agenti di commercio ne hanno diritto. Le imprese che non riusciranno a presentare in forma autonoma la domanda potranno presentarla attraverso il Patronato Inapa Confartigianato, per ulteriori informazioni, tel. 0187.286624-68".