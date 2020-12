Confagricoltura: "Meglio scegliere il prodotto italiano"

La Spezia - L’incremento tendenziale dei consumi di miele durante la pandemia non ha finora aiutato il prodotto italiano. E’ l’analisi di FAI-Federazione Apicoltori Italiani, che commenta il report diffuso da Ismea su dati rilevati da Nielsen: secondo l’organizzazione nazionale degli apicoltori a crescere sono, in particolare, i consumi di miele di importazione, categoria commerciale che presidia - dominando nel circuito della grande distribuzione – oltre il 50% del mercato nazionale e il 40% di quello europeo. "Ecco perché diventa fondamentale scegliere il prodotto che indica chiaramente l’origine nazionale del miele italiano - si legge in una nota di Confagricoltura -, obbligatoria e certificabile anche mediante un Sigillo tricolore di origine e garanzia numerato e riconducibile a ciascun produttore".